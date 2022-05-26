Kaş'ta kokoreççi dükkanı yandı - Haberler

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Kaş'ta kokoreççi dükkanı yandı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Kaş'ta kokoreççi dükkanı yandı

Kaş ilçesinde yangın çıkan kokoreççi dükkanı, kullanılamaz hale geldi.

Kaş ilçesinde yangın çıkan kokoreççi dükkanı, kullanılamaz hale geldi.

Kınık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda E.C'ye ait kokoreççi dükkanında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında kokoreççi dükkanı kullanılamaz hale geldi.

AA / Talip Demirci - Güncel

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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