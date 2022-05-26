Kaş'ta kokoreççi dükkanı yandı - Haberler

Kaş'ta kokoreççi dükkanı yandı
AA - Talip Demirci - Güncel
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Kaş ilçesinde yangın çıkan kokoreççi dükkanı, kullanılamaz hale geldi.
Kaş ilçesinde yangın çıkan kokoreççi dükkanı, kullanılamaz hale geldi.
Kınık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda E.C'ye ait kokoreççi dükkanında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında kokoreççi dükkanı kullanılamaz hale geldi.
AA / Talip Demirci - Güncel