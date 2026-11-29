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Karzı Hasen Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle İstanbul'da dün başlayan Uluslararası Karz Sempozyumu sürüyor.

Üsküdar'daki İSAM Konferans Salonu'nda "Dünya Uygulamaları" temasıyla gerçekleşen sempozyumda, Türkiye ve dünyadan akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile finans uzmanları bir araya geldi.

Karzı Hasen Vakfı Başkan Yardımcısı Sami Yılmaz, AA muhabirine, karz-ı hasen (güzel borç) uygulamasının yalnızca bireysel ihtiyaçlarda değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmanında da önemli bir araç olabileceğini belirterek, sistemin yaygınlaştırılması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Geçmişte esnaf ve küçük işletmeler arasında ihtiyaç halinde birbirine borç verme ve dayanışma kültürünün yaygın olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Karz yardımlaşmak demektir. Allah için birisine yardım etmek anlamına gelir." dedi.

Yılmaz, günümüzde bireylerin, işletmelerin ve kurumların bazı kaynaklarının belirli dönemlerde atıl durumda kaldığına dikkati çekerek, bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulabileceği sistematik bir yapının oluşturulmasının önemine işaret etti.

Atıl kaynakların ekonomiye kazandırılmasının hem finansmana erişimi kolaylaştıracağını hem de faizli borçlanma ihtiyacını azaltacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Varsayalım ki sizin 1 milyonunuz var ve 5 gün lazım değil size. Öyle bir sistem kurulsa da siz o 1 milyonu oraya verseniz, daha sonra aynı paranızı bir başka zamanda kullanacaksınız. Eğer bu sistematik ve kurumsal halde yapılırsa bankaya giden, faiz denen kavramların birçoğu azalacak ve insanlarımız da bu faiz sarmalından çıkacaktır."

Yılmaz, özellikle kısa süreli nakit ihtiyacı bulunan KOBİ'lerin bu sistemden önemli ölçüde yararlanabileceğini vurgulayarak, işletmelerin bazen çeklerini veya maaşlarını ödemek için 5-10 günlük finansmana ihtiyaç duyduğunu ve bu uygulamanın bu tür ihtiyaçlara çözüm sunabileceğini söyledi.

11 ülkeden katılımcı sempozyumda deneyimlerini paylaştı

Geçen yıl ulusal ölçekte düzenlenen sempozyumun bu yıl uluslararası boyuta taşındığını aktaran Yılmaz, etkinliğe 11 ülkeden katılımcının iştirak ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, Pakistan'da özellikle kadınlara yönelik mikro finansman uygulamasının kendisini etkilediğini kaydederek, bu modelde teminat, senet veya kefil gibi şartlar aranmadan gönüllülük esasına dayalı borç verildiğini anlattı.

İran'da karz uygulamasının devlet eliyle kurumsal olarak yürütüldüğünü, İngiltere'den katılan temsilcilerin ise KOBİ'lere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktaran Yılmaz, farklı ülkelerdeki örneklerin Türkiye'de geliştirilecek modeller açısından yol gösterici olabileceğini söyledi.

Yılmaz, Karzı Hasen Vakfı olarak belirli bir alanda ihtisaslaştıklarını ve önceliklerini evlilik desteğine verdiklerini anlatarak, ilk evliliğini yapacak ve 33 yaşından gün almamış kişilere faizsiz borç imkanı sunduklarını, 6 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve bugüne kadar 2 binden fazla çiftin evlenmesine vesile olduklarını ifade etti.

Karz-ı hasen uygulamalarının finans kuruluşlarıyla bağlantılı yürütülmesine yönelik çalışmaların da bulunduğunu aktaran Yılmaz, bununla birlikte bağımsız bir sistemin ve karza özgü yasal düzenlemelerin oluşturulmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olan Tuba Hacer Korkmaz, karz-ı hasen uygulamasının toplumda yaygınlaştırılmasının hem ihtiyaç sahipleri hem de borç verenler açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "Bu hem elinde parası olan hem de paraya ihtiyacı olan arasında çok güzel bir köprü vazifesini kuruyor." dedi.

İslam'ın borç alıp verme konusundaki ahlaki ilkelerinin yeniden gündeme taşınması gerektiğini dile getiren Korkmaz, toplumda sınırlı çevrelerde sürdürülen uygulamaların bulunduğunu ancak bunların yeterince bilinmediğini kaydederek, modellerin sayısının artırılması ve farklı girişimlere örnek oluşturmasının önemine dikkati çekti.

Faizsiz borçlanmanın ihtiyaç sahipleri için önemli bir seçenek olduğunu belirten Korkmaz, özellikle aileler ve gençler arasında faizli borçların yol açtığı ekonomik yüklerin ciddi sorunlara neden olduğunu söyledi.

Korkmaz, faizli borçların zamanla artan yükünün aile içi huzursuzluklara ve yıkımlara neden olabildiğini aktararak, "Bir kere en başta bunların son bulacağını, ciddi anlamda son bulacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sempozyum

Sempozyumda Türkiye, İngiltere, ABD, İran, Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Sudan, Nijerya, Mali ve Ürdün'de geliştirilen karz-ı hasen modelleri karşılaştırıldı ve bu uygulamaların sosyo-ekonomik etkileri ele alındı.

Programda katılım bankacılığı, dijital faizsiz finansman platformları, mikrofinans uygulamaları, sivil toplum temelli dayanışma ağları ve sosyal kalkınmaya yönelik alternatif finansman yöntemleri anlatıldı.

Sempozyumun ikinci gününde Asya ülkelerinde uygulanan karz-ı hasen temelli mikrofinans modelleri üzerinde duruldu. Dr. Latifa Bibi Musafar Hameed ve Dr. Shifa Mohd Nor Malezya'daki "Amanah Ikhtiar Malaysia" ile "TEKUN Nasional" modellerini karşılaştırdı.

Dr. Aam Slamet Rusydiana Endonezya'daki "Baitut Tamkin" uygulamasından hareketle karz-ı hasenin kadınların ekonomik güçlenmesindeki rolünü ele alırken, Dr. Taslima Julia Bangladeş'teki iki kurumsal faizsiz finansman modelini tanıttı. Dr. Murat Yaş'ın yeni nesil dijital karz platformlarını, Dr. Hüseyin İçen'in Körfez ülkelerindeki karz kurumlarını değerlendirdiği ikinci gün, Yahudi, Hristiyan ve seküler geleneklerde geliştirilen faizsiz borç kurumları da incelendi.

Sempozyum bugün Ürdün, Hindistan, Mali, Sudan ve Nijerya'daki karz-ı hasen uygulamalarının ele alınacağı son oturumun ardından sona erecek.

Kaynak: AA