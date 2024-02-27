Kartepe'de Silah Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Emekevler Mahallesi Başak Caddesi'ndeki balıkçı dükkanında işyeri sahibi N.Ö.D'nin belindeki tabanca aniden ateş aldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Belinden yaralanan N.Ö.D. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.