Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem 32 yıl önce Avusturya'dan getirilmiş

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal Otel, 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişiye mezar oldu. Yangın merdiveninin olmadığı otelle ilgili itfaiye raporundaki ihmal ve eksikliklerin ardından bir skandal daha ortaya çıktı.

PİSTLERDEKİ MEKANİZMALAR ÇOK ESKİ VE BAKIMSIZ

Otele ait kayak pistlerinde tatilcilerin kullandığı telesiyej ve teleski gibi mekanik tesisatın çok eski ve bakımsız olduğu, bu yüzden sık sık arıza yaptığı belirtildi. Geçen yıl 3 Şubat'ta trafodaki yüksek akım nedeniyle yaşanan arızada telesiyej durmuş, tatilciler mahsur kalmıştı. Telesiyejde soğuk havada mahsur kalan 40 kişi, ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılmıştı.

Geçtiğimiz yıl trafodaki arıza nedeniyle mahsur kalanların kurtarıldığı an

"32 YIL ÖNCE AVUSTURYA'DAN GETİRİLDİ"

İsmini vermek istemeyen bir kayak eğitmeni, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasını hatırlatarak, Kartalkaya'da yanan otele ait kayak pistlerindeki teleski ve telesiyej gibi mekanik tesisatın ise çok eski olduğunu söyledi. Antalya'da 8 yıl önce yapılmış tesisin çöktüğünü ve Kartalkaya'da da benzer mekanik tesislerin olduğunu söyleyen kayak eğitmeni, "Mekanik tesislerle insanlar havadan yukarıya taşınıyor, kayak yapıyorlar. Kartalkaya'ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı. 32 yıl önce en sonuncusu yapıldı. O da Avusturya'dan sökülüp getirilen ikinci el tesis. 32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez değiştiriliyor." dedi.

"OTEL YANMASAYDI ELİ KULAĞINDAYDI"

Kayak eğitmeni, "Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı. Geçen yıl trafo durması yaşandı, bütün bir gün boyunca insanları oturaklı liflerden aşağıya indirmemize rağmen bu sene yine bir şey yapılmadı." diye konuştu.