Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenlendi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) tarafından bu yıl "Yeni Bir Dünya Düzeni" temasıyla düzenlenen "Model Birleşmiş Milletler Konferansı" sona erdi.

Perşembe günü başlayan "KAİHLMUN 24" programına farklı eğitim kurumlarından 100'ü aşkın öğrenci katıldı. Etkinlikte, öğrenciler "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu", "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi", "Gazze'nin Kurtuluşu Kabinesi", "Baharat Yüksek Konseyi", "TOY" ve "Ortak Kriz Kabinesi" başlığıyla 6 farklı komitede bir araya geldi.

Delegeler, geçmişten bugüne İslam coğrafyasındaki önemli olayları ele aldı ve dünya sorunlarına alternatif çözümler bulmaya, güncel sorunlara farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştı.

BM Genel Kurulu Komitesi'nde, "Keşmir Sorunu ve Yemen Ablukası" konularını tartışan delegeler, "Altı Gün Savaşları"nı da simüle ederek Filistin'in işgali süreci ve sonuçlarına dair fikir yürüttü.

Gazze'nin Kurtuluşu Kabinesi Komitesi'ndeki delegeler, Müslüman ülkelerin ve siyasi örgütlerin temsilcileri olarak, 7 Ekim'den sonra Gazze'de yaşananları ele aldı.

TOY Komitesince 2. Kösedağ Savaşı'nın ardından başlayan 2. Anadolu Beylikleri Dönemi değerlendirildi. Baharat Yüksek Konseyi Komitesi'nde ise kurgusal bir evrende bazı organizmalara yetenekler kazandıran ve enerji sağlayan baharat için verilen mücadele işlendi.

Ortak Kriz Kabinesi Komitesinde ise Granada'da yaşanan savaş dönemini ele alan delegeler, Kastilya Aragon'un Katolik Hristiyanlığı ile İslam'ın kalesi Endülüs arasındaki çatışmaya çözüm aradı.

Gazze'nin Kurtuluşu Kabinesi kefiyeyle sahneye çıktı

Final gününde, komitelerde delegeler kendi alanlarındaki 4 günlük fikri tartışmaların ardından çalışma grupları için birer sonuç dosyası hazırladı, sunulan çalışmalar akademi heyetince değerlendirilmeye alındı.

Onaylanan komite çalışmaları "KAİHLMUN24" arşivinde kullanılmak üzere alınırken, komitelere katılan delegelere Denetleme Kurulunca katılım belgesi verildi.

Kapanış töreninde ise bazı isimlerin hitaplarının ardından, her bir komite kendi içindeki delegelere ödüller takdim etti. Bu ödüller "En İyi Delege", "Gözde Delege" ve "Mansiyon" olarak sıralandı.

Ödül töreni sırasında BM Güvenlik Konseyi ve Gazze'nin Kurtuluşu Kabinesi komitelerindeki öğrenciler kefiyeler ve Filistin bayrağıyla sahneye çıktı.

"Gerçek Birleşmiş Milletler prosedürleri kapsamında çözüm kağıdı sunuldu"

Etkinlik sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan KAİHLMUN24 Genel Sekreteri Ayşe Zeynep Öztürk, kendileri için çok keyifli 4 günü geride bıraktıklarını ve pek çok şey öğrendiklerini, her komitede konuşulan konuların ufuk açıcı olduğunu söyledi.

Öztürk, lise çağında bu tecrübeyi yaşamanın unutulmaz olacağını belirterek, "Liderlik becerilerini geliştirdiler öncelikle, topluluk önünde konuşmayı öğrendiler, gerçek Birleşmiş Milletler prosedürleri kapsamında çözüm kağıdı sundular. Bunları çok genç yaşlarında, daha lise çağındayken yapmanın yollarını aradılar. Her komite kendi gündem maddelerini tartışırken bir yandan da grup çalışmasını, yeni arkadaşlıklar edinmeyi, sosyal kültürel faaliyetlerini geliştirmeyi öğrendi." diye konuştu.

Çok güzel bir aile olduklarını dile getiren Öztürk, gelen herkesin kendisini buraya ait ve değerli hissettiğini kaydetti.

Öztürk, akademik başarıyı sürdürürken sosyal ilişkilere de önem verildiğine dikkati çekerek, "Birbirini kırmadan, üzmeden bir organizasyon yürütebilmenin anlamını, önemini kavradık. Hep de umuyoruz ki böyle devam eder." dedi.

BM Genel Kurulu Komitesi delegesi ve aynı zamanda KAİHL 10. sınıf öğrencisi Danyal Ok ise çalışma gruplarında 6 gün savaşları konusunu işlediklerini, olayı tarihsel gerçeklik bağlamında delegelere sunmaya çalıştıklarını ve en sonunda da komite olarak bir çözüm kağıdı hazırlayıp sunduklarını anlattı.