Kars'ta Su Kaynaklarına 500 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kars'ta göl ve göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda üretilen balık yavruları, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderildi.

Oksijen destekli şeffaf poşetlere konulan balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın gözetiminde görevliler tarafından Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Baraj Gölü'ne kayıklarla bırakıldı.

Bakanlık koordinasyonunda her yıl göl ve göletlere balık bırakıldığını belirten Aydın, "Bu yıl da 500 bin sazan balığı yavrusunu sınır noktasında bulunan Arpaçay Baraj Gölü başta olmak üzere diğer göl ve göletlere salarak su kaynaklarımızdaki canlılığı korumaya çalışıyoruz." dedi.

Alanın amatör balıkçılığa açık bir saha olduğunu anlatan Aydın, "Avcılık yapan vatandaşlarımızdan ricamız, bıraktığımız balıkların büyümesine izin vermeleri ve avcılık kurallarına uymalarıdır. Popülasyonun devamı ve gelecekte balıkçılığın sürdürülebilmesi için bu çok önemli." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında Kars'taki göl ve göletlerde balık popülasyonunun artırılması ve av baskısının azaltılması hedefleniyor.