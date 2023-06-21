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Kars'ta hortum nedeniyle hasar gören millet bahçesi onarılıyor

Kars'ta hortum nedeniyle hasar gören millet bahçesi onarılıyor

Güncel Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hasar gören millet bahçesinde onarım çalışmaları başladı. Ağaçlar kesilerek ayrıştırıldı, temizlik çalışması yapıldı ve kamelyaların hasarları gideriliyor. Bahçede yapılacak çalışmalarla birlikte hizmete gireceği belirtildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hortum nedeniyle hasar gören millet bahçesinde onarım çalışmalarına başlandı.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki millet bahçesinde 14 Haziran'da meydana gelen hortumun verdiği zararla ilgili tespit çalışmalarını tamamladı.

Kırılan ve köklerinden sökülen asırlık ağaçlar kesilerek ayrıştırıldı, bölgede temizlik çalışması yapıldı. Kamelyaların da hasar gördüğü bahçede onarım çalışması yapılırken, sökülen ağaçların da yerine fidan dikilecek.

Mahalle muhtarı Esat Aydemir, AA muhabirine, millet bahçesinin yer aldığı yaklaşık 100 yıllık alanın en kısa sürede yapılacak çalışma ve düzenlemelerle hizmete gireceğini söyledi.

Aydemir, ilçe halkının bahçeyi bir asırdır piknik alanı olarak kullandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış Belediyesi Sarıkamış Kars Güncel Haberler

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