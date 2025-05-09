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Kars'ta Bahar Ekim Zamanı: Çiftçiler Tohumları Toprakla Buluşturuyor

Kars'ta Bahar Ekim Zamanı: Çiftçiler Tohumları Toprakla Buluşturuyor
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Kars'ta baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler, arpa, buğday ve yulaf tohumlarını toprağa ekmeye başladı. Bölge halkı, modern araçlarla tarlalarda yoğun bir mesai yürütüyor. Geçmişteki yöntemlerle kıyaslayarak emek ve sabrın önemine vurgu yapılıyor.

Kars'ta bahar mesaisi başladı

Toprak tohumla, umut emekle buluştu

KARS - Kars'ta baharın gelmesiyle birlikte arpa, buğday ve yulaf tohumları yeniden toprağın bağrına emanet ediliyor. Yağışların ara vermesinin ardından çiftçiler yoğun mesailerine kaldıkları yerden devam etti. Onlarca traktör, geniş bozkır arazilerinde ekim çalışmaları gerçekleştirdi.

Kars merkeze bağlı Bulanık Köyü de bu hummalı çalışmanın yaşandığı yerlerden biri. Köy halkı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara çıktı. Gençlerin başını çektiği traktör konvoyuna bir isim ise geçmişin izlerini taşıyarak eşlik etti.

Muhlis Sarıçam, köyün "eski toprak"larından biri. Torunlarını yalnız bırakmayan Sarıçam, tarladaki modern araçlara bakarak, "Bizim zamanımızda öküzle çift sürülürdü, şimdi her şey otomatik olmuş. Yine de emek aynı, sabır aynı" diyerek hem nostaljiye hem emeğe dikkat çekti.

Tarlalarda atılan her tohum, sadece bir ürünün değil, aynı zamanda umudun, geleceğin ve geçim kaynağının temsili. Bölge halkı bu yıl da toprağın bereketli olmasını temenni ederken, doğayla iç içe geçen bu kadim döngünün bir parçası olmanın huzurunu yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR - Güncel
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