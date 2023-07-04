Kars'ın Sarıkamış ilçesinde rüzgar, sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde rüzgar, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Odalar köyü ile Kalebaş köyü yaylasında sağanak ve dolu etkili oldu, rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu. Sağanağın ardından başlayan dolu nedeniyle ekili alanlar beyaza büründü. İlçe merkezinde ise caddelerde rögarlar tıkandı, su baskınları meydana geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde rüzgar, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Odalar köyü ile Kalebaş köyü yaylasında sağanak ve dolu etkili oldu, rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

Sağanağın ardından başlayan dolu nedeniyle ekili alanlar beyaza büründü.

Odalar köyü Muhtarı Musa Yıldırım, şiddetli rüzgarın ardından sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, ekili alanların zarar gördüğünü, henüz hasar tespit çalışması yapmadıklarını söyledi.

İlçe merkezinde ise caddelerde rögarlar tıkandı, su baskınları meydana geldi.