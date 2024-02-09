Karayel: "Su ürünleri sektörünün kuraklık tehlikesini içine alacak şekilde kendini tasarlaması gerekiyor"

KAYSERİ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, kuraklığa dikkat çekerek, "Bu sektörün kuraklık tehlikesini de içine alacak şekilde kendini tasarlaması gerekiyor" dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, tesisleri gezdi. İl AFAD Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Kayseri su ürünlerinde belki de en az sorun dinlediğimiz illerden bir tanesi. Bundan memnuniyet duyuyorum. Diğer yerlerdeki istişarelerimiz uzun sürerken ve çok daha fazla sorun ve çözüm önerisi varken Kayseri'mizde hem bakanlığın hem il müdürlüğünün hem de diğer kamu kuruluşlarının ortak akıllı ve uzlaşmayla bir anlayış içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Sorun dinlemek için buraya geldiğimizi ifade etmemize rağmen sorunların daha az, onun yanında önü açan projelerin daha fazla ifade edildiği bir süreç oldu. Örneğin buradaki sülük yetiştiriciliği. Bu Türkiye'de ilk ve tek örnek projedir. Bu ve benzeri hususlardaki girişimciliğin Kayseri'de gösteriliyor olması da bizi ayrıca memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu sektörün kuraklık tehlikesini de içine alacak şekilde kendini tasarlaması gerektiğini kaydeden Karayel, "Doğayla barışık, çevreyle uyum içerisinde ifadesi kuraklık ve bütün unsurları içinde barındırıyor. Bu sektörün kuraklık tehlikesini de içine alacak şekilde kendini tasarlaması gerekiyor. Yağışlarımız geçen senelere göre daha az. Belki geçen senelerde bugün ziyaret ettiğimiz tesislerimiz bugün kar nedeniyle ziyaret edemiyor olabilirdik. Bugün 11-12 derece de güneşli bir havada oraya gittik. Bu iklim karmaşasının ne kadar önemli bir boyutta olduğunu ve suyun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Su ürünleri dediğimizde çevre diye altını çiziyoruz ama en önemli faktör sudur. Su yoksa su ürünleri de yok. Suyu da verimli kullanmak, birkaç kere geri dönüştürerek, kapalı sistem tesisleri içerisinde suyu defalarca kullanma süreçleri başlayacak. Bu, belli bir teknolojik seviyeyi beraberinde getiriyor. Önümüzdeki süreçte tamamen doğaya bağlı değil, kendi içerisinde kapalı sistemleri de beraberinde getirecek" dedi.

Toplantı sonunda Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, Komisyon Başkanı Karayel'e aspir yağı ve ay çekirdeği hediye etti.