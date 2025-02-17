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Karamürsel Kızılay Şubesi 2. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

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Türk Kızılay Karamürsel Şubesi'nde 2. olağan kongre yapıldı. Yusuf Ziya Alemdar'ın aday olmadığı kongrede, Hasan Dalkıran başkanlık görevine seçilirken yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Dalkıran, şubenin büyütülmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Karamürsel Kızılay Aşevi'nde düzenlenen kongrede, mevcut başkan Yusuf Ziya Alemdar aday olmadı. Kongrede, 97 delegeden 57'sinin oyunu alan Hasan Dalkıran, Türk Kızılay Karamürsel Şube başkanı seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Koca, Recep Dikdere, Berat Öz, İffet Bilgiç, Ender Yusuf Karatepe, Cemil Kılıç getirildi.

Dalkıran, yaptığı konuşmada, Alemdar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, gelecekte tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceklerini belirtti.

Aşevi ile bilinen ve çok çalışan bir şubeye sahip olduklarına değinen Dalkıran, "Aşevimizin yanındaki yer alınmıştı. İnşallah Ramazan Bayramı'nın ardından burayı büyüteceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yusuf Ziya Alemdar'a ve şubenin kurucu başkanı İsmail Peker'e plaket takdim edildi.

Kongreye, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Siyasi İşler Danışmanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay, Kızılay Karamürsel Şubesi eski başkanları, yardımseverler ile üyeler katıldı.

Karamürselli esnaf ve sanatkarlar mali kongrede buluştu

Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kooperatifin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Halil Yanık, "Bizler elektriklerimizin kesilmesini yaşadık, personelimizin maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumda idik. 1,5 milyon borçla geldik, çabaladık, yemedik, içmedik. Allah'a şükür olsun şu paramız da var her şeyimiz de var." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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