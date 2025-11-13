Haberler

Karamürsel'de Zeytin Hasadı Başladı

Karamürsel'de Zeytin Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zeytin üreticileri, sezonun ilk hasadını yaparak yağ üretimine geçti. Fabrika sahipleri, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve fiyatların artabileceğini belirtti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde üreticiler, sezonun ilk hasadını yaptıkları zeytinlerden yağ elde etmeye başladı.

Karamürsel ve çevre ilçelerde zeytin hasadının başlamasıyla kırsal mahallelerdeki yağ fabrikaları da üretime geçti.

Üreticiler, sabahın erken saatlerde bahçelerinde topladıkları zeytinleri kamyonetlerle yağ fabrikasına götürerek, yıkama, tartma ve sıkma işlemleri için sıraya giriyor.

Yağ üretim süreci, yaklaşık 1,5-2 saat süren çok aşamalı bir işlemle tamamlanıyor.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Mehmet Kocabıyık (75), AA muhabirine, bu sene rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu bildirdi.

Zeytin ağaçlarının doğası gereği bir yıl çok, bir yıl az ürün verdiğini ifade eden Kocabıyık, "Geçen sene var yılıydı, bu sene yok yılı olması nedeniyle doğal olarak verim azaldı. Ayrıca çok kurak bir yaz geçirdik. Bunun da etkisi var." ifadesini kullandı.

Kocabıyık, kendisinde zeytinyağı litre fiyatının 350 lira olduğunu dile getirerek, gelecek günlerde fiyatların artma ihtimali bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Komşusunu dövüp camdan attı

Komşusunu dövüp camdan attı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.