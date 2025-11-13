Karamürsel'de Zeytin Hasadı Başladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde üreticiler, sezonun ilk hasadını yaptıkları zeytinlerden yağ elde etmeye başladı.

Karamürsel ve çevre ilçelerde zeytin hasadının başlamasıyla kırsal mahallelerdeki yağ fabrikaları da üretime geçti.

Üreticiler, sabahın erken saatlerde bahçelerinde topladıkları zeytinleri kamyonetlerle yağ fabrikasına götürerek, yıkama, tartma ve sıkma işlemleri için sıraya giriyor.

Yağ üretim süreci, yaklaşık 1,5-2 saat süren çok aşamalı bir işlemle tamamlanıyor.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Mehmet Kocabıyık (75), AA muhabirine, bu sene rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu bildirdi.

Zeytin ağaçlarının doğası gereği bir yıl çok, bir yıl az ürün verdiğini ifade eden Kocabıyık, "Geçen sene var yılıydı, bu sene yok yılı olması nedeniyle doğal olarak verim azaldı. Ayrıca çok kurak bir yaz geçirdik. Bunun da etkisi var." ifadesini kullandı.

Kocabıyık, kendisinde zeytinyağı litre fiyatının 350 lira olduğunu dile getirerek, gelecek günlerde fiyatların artma ihtimali bulunduğunu kaydetti.