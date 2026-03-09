Haberler

Karamürsel'de esnaf odaları ile kooperatifler iftar programında buluştu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde esnaf odaları ve kooperatiflerin düzenlediği 8. iftar programında birlik ve dayanışma vurgulandı. Katılımcılar, kentin ekonomik gelişimine katkı sunma temennisinde bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde faaliyet gösteren esnaf odaları ile kooperatifler, bu yıl 8'incisi düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Altınkemer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan S.S. 127 Nolu Yalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Ümit Yavuz, Karamürsel'in üretimine, ticaretine, ulaşımına ve ekonomisine katkı sunan oda ve kooperatiflerin birlik ve dayanışma içinde aynı sofrada buluştuğunu belirterek, bu birlikteliğin kentin huzuruna, gelişimine ve dayanışmasına güç katmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, siyasi ilçe başkanları, daire amirleri, muhtarlar, meclis üyeleri, il ve ilçe oda ve kooperatif başkanları, esnaf ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas
