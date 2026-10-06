Karaman'da bu yıl 700 bin ton elma hasadında 30 binin üzerinde işçi çalıştığı düşünülüyor

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HARUN REŞİT YILDIKO / ÖMER TARSUSLU - Türkiye'de elma üretiminde önemli bir yere sahip olan Karaman'da mevsimlik işçiler, ağustos-kasım arasındaki hasat döneminde elmaları özenle topluyor.

Türkiye'nin elma ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Karaman'da 245 bin dekar alanda, yaklaşık 16 milyon elma ağacıyla üretim yapılıyor. Türkiye'nin toplam elma üretiminin yaklaşık yüzde 15'i de bu kentten karşılanıyor.

Geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 100 bin ton elma üretiminin yapıldığı kentte, bu yıl 700 bin tonun üzerinde verim bekleniyor.

Hasat döneminde birçok aileye iş imkanı sunan bahçelerden işçilerin özenli çalışmasıyla toplanan elmalar, iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Gün doğmadan mesaiye başlayan mevsimlik işçiler, elmaların zedelenmemesi ve ağaçların gelecek yıl verim kaybına uğramaması için özenle çalışıyor.

Karaman Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serim, Karaman'ın elma üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu söyledi.

Bu yıl 700 bin tonun üzerinde elma rekoltesine ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Serim, bunun hasat döneminde ciddi iş gücü ihtiyacı doğurduğunu belirtti.

Hasat için birçok ilden tarım işçilerinin kente geldiğini ifade eden Serim, "Günlük ortalama 15 bin ton hasat gerçekleştiriliyor. Günlük işçi sayısının 30 binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu, ilin ve çevre illerin ekonomisine yansımakta. Şu anda bahçelerimizde 1500 liraya çalışıyorlar." dedi.

"İşçilerin kişi başı günlük topladığı elma miktarını 500 kilogramın altında tutmaya çalışıyoruz"

Serim, elma hasadında işçilerin dikkatli ve özenli çalışmasının ürünün kalitesinin korunması ve ihracata uygunluğunun sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özensiz yapılan hasat, ihracat sürecinde sıkıntı yaratıyor. Kalitenin bozulmaması için işçilerin kişi başı günlük topladığı elma miktarını 500 kilogramın altında tutmaya çalışıyoruz. Elma, yumurtadan bile hassas bir meyve olduğu için birbirine değmesi, yüksekten atılması veya elmada parmak izi dahi olması ihracat kapısını kapatıyor. İç piyasada veya ıskartada değerlendiriliyor. Bu da hem tüccarımıza hem üreticimize hem de çalışan işçilerimize yansıyor. Kaliteli ürün ve yüksek rekolte, çalışan işçilerimizin hassasiyetine bağlı."

"Elmaları saplı koparmaya, toplarken berelememeye çalışıyoruz"

Yaklaşık 6 yıldır elma hasadında çalışan işçilerden Fatma Yerebasmaz da sabah gün doğmadan evden çıktıklarını, 3 saatlik yolculuğun ardından çalışmaya başladıklarını söyledi.

Hasat sırasında elmanın zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterdiklerini anlatan Yerebasmaz, "Elmaları saplı koparmaya, toplarken berelememeye çalışıyoruz. Amacımız elmanın zedelenmemesi, darbe lekesi oluşmaması. Bunun için sünger tutuyoruz ve elmaları dikkatlice kasalara döküyoruz." dedi.

Elma hasadında çalışan Feyza Tatlı ise sabahın erken saatlerinde başlayan mesailerinin akşama kadar sürdüğünü aktardı.

Elmanın uzun süre dayanması için hasat sırasında özen gösterilmesi gerektiğini anlatan Tatlı, şöyle konuştu:

"Elmanın saplı kopması gerekiyor. Diğer türlü uzun zaman dayanmıyor, çürüyor. Aynı zamanda gözlerin gelmemesi gerekiyor. Çünkü gözler zarar gördüğünde gelecek yıl elmanın verimi azalıyor. Ben tepeciyim. Bana 'serçe' derler burada. Ağaç tepelerinde gezmeyi seviyorum. Yerde çalışmak zor, sürekli eğilip kalktığın için belin zorlanıyor. Herkesin bölümü ayrı. Ablalarımız dipleri toplar. Kovaları taşıyan genç elemanlarımız oluyor. Biraz daha hızlı ve çevik olmaları gerekiyor."

İşçilerden Pembe Şah da erken başlayan çalışma saatlerine rağmen mesai arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini, evlerine ekonomik katkı sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA