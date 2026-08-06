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Karaman 2. OSB Toplantısı Yapıldı

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Karaman'da 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Karaman'da 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişi değerlendirildi, hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ile bu yatırımların hızlandırılmasına yönelik ilgili bakanlıklarla yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve 2. OSB Müdürü Ali Yener Terlemez, devam eden altyapı çalışmaları ve son duruma ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Alanlı ile 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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