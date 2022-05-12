Ergün Reis A gemisi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla suya indirildi - Haberler

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Ergün Reis A gemisi Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla suya indirildi

AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Çamburnu Tersanesindeki tören Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gemi yapımında çalışan işçilerle ve onların çocuklarıyla fotoğraf çekilmesi Ergün Reis A Gemisi'nin denize indirilmesi Bakan Karaismailoğlu'nun gemiyi uğurlaması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

SÜRMENE, TRABZON (AA) - Çamburnu Tersanesindeki tören

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gemi yapımında çalışan işçilerle ve onların çocuklarıyla fotoğraf çekilmesi

Ergün Reis A Gemisi'nin denize indirilmesi

Bakan Karaismailoğlu'nun gemiyi uğurlaması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sürmene'deki Çamburnu Tersanesinde üretimi yapılan Ergün Reis A Balık Avlama Gemisi'nin suya indiriliş törenine katıldı. (3)

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Çamburnu, Sürmene, Gemi, Güncel, Haberler

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