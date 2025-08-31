Karadenizli Balıkçılar Tekirdağ'da Yeni Av Sezonuna Hazır

Karadenizli Balıkçılar Tekirdağ'da Yeni Av Sezonuna Hazır
Karadeniz Bölgesi'nden Tekirdağ'a gelen balıkçılar, yeni av sezonunda 'derya kuzuları'nın peşine düşmek için hazırlıklarını tamamladı. Tayfalar, marmara denizine ağ atarak bereketli bir sezon geçirmeyi umuyor.

Karadeniz Bölgesi'nden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara'ya ağ atarak sezon boyunca kıyıya balıkla dönmek için emek harcayacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların Marmara'da avcılık yapacağını söyledi.

Sezon bitene kadar tayfaların teknelerde çalışacağını aktaran Pehlivanoğlu, bereketli bir sezon olmasını diledi.

Tayfalardan Okan Yılmaz, umutla yeni sezonu beklediklerini dile getirdi.

Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Yılmaz, nasiplerini aramak için gece yarısından itibaren denize ağ atmaya başlayacaklarını ifade etti.

Nihat Kıra ise bu sene bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, ailelerinden uzakta ekmek mücadelesi vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
