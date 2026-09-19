Haberler

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü incir genetiğini Bafra'da koruma altına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 2018'de Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin'den topladığı incir tohumlarını Bafra'da kurduğu bahçeye dikti. Bahçede 16 genotip var; gelecek ay üç, şubat ayında iki çeşit tescile sunulacak.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE), Karadeniz Bölgesi'ndeki incir türlerinin genetiğini koruma altına aldı.

KTAE, Karadeniz Bölgesi'ndeki incir türlerini ortaya çıkarmak ve genetiğini koruma altına almak için 2018 yılında Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin'deki incir türlerinden tohumlar topladı.

Bafra ilçesinde oluşturulan incir bahçesine dikilen tohumlar ilk meyvelerini vermeye başladı. Genetikleri koruma altına alınan incir türlerinin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar da yapılıyor.

Enstitü müdürü İlyas Deligöz, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nin incir seleksiyonu için Bafra'da bahçe kurduklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki yerel incirleri toplayıp burada muhafaza ettiklerini belirten Deligöz, "Bu yerel türlerin kaybolmasını önlemek ve bunlardan farklı seleksiyon amaçlarına göre çeşitlerini geliştirerek hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla burada birbirinden farklı 16 genotip bulunmaktadır. Bu genotipler Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin illerinden toplandı." dedi.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda gelecek ay içinde biri sofralık, biri reçellik, biri hem sofralık hem de reçellik olmak üzere üç çeşidi ve şubat ayında da iki sofralık çeşidi tescile sunacaklarını anlatan Deligöz, şunları kaydetti:

"Tescil edildikten sonra da artık fidanların üretimi, üreticilerimize dağıtımı ile ilgili çalışmaları yapmış olacağız. Bu tür çalışmalar önemli. Çünkü artık küresel ısınma ve iklim değişiklikleri bazı genotiplerin kaybolmasına yol açıyor. Biz sadece incir değil diğer meyve çeşitlerinde, bazı sebze tohumlarında da yine aynı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem kaybolmasının önüne geçmek hem de üreticilerimize ve ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz."

Kaynak: AA
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Adana'da sigortacı eş borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılar geride kalan eşini ve 2 çocuğunu tehdit ediyor

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçlamaları kabul etmedi