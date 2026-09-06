Karadeniz'de palamut bolluğu

KARADENİZ'de balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek başladıkları yeni sezonda, palamut avında bekledikleri bereketi görmeye başladı. Balıkçı Emrah Canikli, "Palamutlar bol bol geliyor. Yeni sezonumuz palamutlarla beraber rengarenk şekilde açıldı. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Karadeniz'de av sezonunun başlamasının ardından palamut avında beklenen bolluk tezgahlara da yansıdı. Tanesi 140 ile 180 TL arasında satılan palamuda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğunun en az 3-4 ay daha sürmesi bekleniyor. Tezgahlarda palamudun yanı sıra istavrit ve hamsinin kilosu 220 TL, kefal ve tirsinin kilosu 240 TL, mezgidin kilosu 350 TL, somonun kilosu 380 TL, barbunya 420 TL, çupra 650 TL ve levrek 750 TL'den satışa sunuluyor. Palamut bolluğunun devam edeceğini belirten balıkçı Emrah Canikli, "Tezgahlarımızın birçoğu da palamutla şenleniyor. Denizdeki bollukta genelde palamudun bol olduğu sezonlarda bunun en az iki buçuk ay, üç ay devam ettiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla biz bu noktada palamudun en az iki buçuk, üç ay, belki de bolluğa göre dört ay devam edebileceğini düşünüyoruz. Tabii denizin işi, kesin olarak bunu bilemiyoruz. Biz devam edebileceğini düşünüyor ve umuyoruz" diye konuştu.

'BOLLUĞUNU BELLİ EDEN PALAMUT, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE GÖSTERGESİNİ DEVAM ETTİRİYOR'

Balık sezonunun çok bereketli başladığını söyleyen Emrah Canikli, "Çok güzel bir balık sezonuna yine 'Bismillah' diyerek 'merhaba' dedik. Palamutlar bol bol geliyor. Yeni sezonumuz palamutlarla beraber rengarenk şekilde açıldı. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Aynı şekilde balığa gelen misafirlerimizi, vatandaşlarımızı da gayet memnun ediyor. Biliyorsunuz, 15 Ağustos'tan itibaren çaparide, oltada serbest olan ve bu noktada bolluğunu belli eden palamut, istikrarlı bir şekilde, şaşırtmadan bolluk göstergesini devam ettiriyor. Bununla beraber devamında çinekopumuz gelecek. Yani daha çeşit bol olacak. Ama onun dışında baktığımız zaman palamutla birlikte tezgahlarımızı renklendiren kırmızı kırmızı, alev gibi barbunlar; sarı sarı, yaldır yaldır yanan mezgitler; yemyeşil kıraça istavritler; olta levrekleri derken tezgahlarımız şu anda şenlikli bir vaziyette. Gün gün değişen bir fiyat politikası var. Biz bol olsun, hesaplı olsun, uygun olsun yanındayız. Fakat balıkçı tabiriyle deniz ananın müsaade ettiği kadarıyla biz bol olsun istiyor, bol olsun umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'PALAMUDUN YANINDA DİĞER BALIKLARINDA DENİZDEKİ HAREKETLİLİĞİ YÜKSEK'

Sezonun açılmasıyla birlikte özlenen palamuda vatandaşların tezgahlarda yoğun ilgi gösterdiğini belirten Canikli, şöyle konuştu:

"Vatandaş televizyondan, sanal medyadan gördüğü kadarıyla, haliyle insanlar geziyor, görüyor. Bir palamut talebi var, hem de bolca. İnsanların haliyle, haklı olarak bir özlemi de var. Bu noktada baktığımızda sık sık satılan, sık sık talep edilen; gerek tavası gerek fırını gerek ızgarası gerek buğulaması, hatta çıtlamasıyla palamut şu an revaçta olan bir balığımız. Bununla beraber mezgit geri kalmıyor, barbun geri kalmıyor. Çok güzel istavrit hareketlenmesi, istavrit talebi var. Bununla beraber zaman zaman buğulama için kötekler, minekoplar, vatandaşın aylardır gelen özlemle de sıkça talep ettiği balıklar var. Bu noktada biz de elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışıyoruz. En güzel şekilde balıkları temizleyip, hazırlayıp gerek pişmiş gerek çiğ olarak sunmaya çalışıyoruz. Sezondan da memnunuz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı