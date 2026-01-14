Haberler

Rusya: Karadeniz'deki tankere yapılan İHA saldırısı Ukrayna tarafından düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan MATILDA isimli tankerine yönelik insansız hava araçlarıyla yapılan saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini açıkladı. KazMunayGaz, saldırıda mürettebatın zarar görmediğini ve tankerde ciddi yapısal hasar tespit edilmediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de dün MATILDA adlı tankere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna (CPC) ait bir tesisin yakınında petrol sevkiyatı için kiralanan MATILDA isimli tankere yapılan saldırıya ilişkin bilgiler verildi.

Tankerin, Malta bayrağı taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Tanker, 13 Ocak'ta Moskova saatiyle 10.15'te Karadeniz'deki uluslararası güvenlik kanalları üzerinden tehlike sinyali gönderdi. MATILDA tankeri, Ukrayna'ya ait iki İHA tarafından Anapa şehrinin yaklaşık 100 kilometre açığında saldırıya uğradı." ifadesi kullanıldı.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi KazMunayGaz'dan dün yapılan açıklamada da söz konusu saldırı doğrulanmış, "Mürettebat zarar görmedi ve ilk inceleme sırasında tankerde ciddi yapısal hasar belirtileri tespit edilmedi. Hasar tespiti çalışmaları sürüyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kazakistan'ın yurt dışına ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin taşındığı ancak Rusya sınırları içinde yer alan CPC petrol boru hattı, en son 29 Kasım 2025'te Ukrayna tarafından insansız deniz araçlarının saldırısına uğramış ve saldırı sonucu boru hattının "VPU-2" yükleme terminali devre dışı bırakılmıştı.

Kazakistan, bu olaydan sonra petrol üretimini geçici olarak 480 bin ton azalttığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil