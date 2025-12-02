Karadağ'da ev hayali kuran çifti dolandırdığı ileri sürülen sanığa 'alacak' davasında 3 ay tazyik hapsi

İZMİR'de yaşayan İskender (61) ve Dürdane Gürkan (60) çiftinin Karadağ 'da ev almak için danışman olarak tuttukları ve kendilerini 300 bin avro dolandırıldıkları öne sürüldükleri Çınar Ş.'ye, hakkında açılan 'alacak' davasında 3 ay tazyik hapsi verildi. Kararda; gerekçe olarak Çınar Ş.'nin daha önce ödemeyi taahhüt ettiği 300 bin avroluk paranın 35 bin avroluk ilk taksiti ödememesi gösterildi. Çınar S., hakkındaki dolandırıcılık ile ilgili soruşturma ise sürüyor.

İzmir'de yaşayan ve 30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan İskender ve Dürdane Gürkan çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı. Birkaç kez tatile gittikleri ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Ş.'ye ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraşan Çınar Ş. ile görüşen çift, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı. İddiaya göre; Gürkan çifti, ev alması için 25 bin avrosunu elden, 300 bin avrosunu banka aracılığıyla olmak üzere toplam 325 bin avroyu Çınar Ş.'ye gönderdi. Çift, daha sonra Karadağ'a giderek beğendikleri evi almak için girişimde bulundu. Ancak Çınar Ş., çeşitli gerekçeler öne sürerek satın alma işlemini gerçekleştirmedi. Satış gerçekleşmeyince çift hem Türkiye'de hem de Karadağ'da savcılıklara başvurarak, kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Çınar Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

DURUMU TÜRK YETKİLİLERİNE BİLDİRMİŞ

Çınar Ş.'nin avukatı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan savunmada; Çınar Ş.'nin çiftten parayı aldığını kabul ettiği ancak sonrasında Gürkan ailesiyle ilgili bir cinayet olayını haberlerde okuduğu, bu nedenle paranın suça karışmış olabileceğinden şüphelendiği ifade edildi. Avukat, Çınar Ş.'nin bu durumu Türkiye'deki yetkililere bildirdiğini ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iki kez başvuru yaptığını belirtti. Olayla ilgili hem Türk hem de Karadağ makamları soruşturma yürütüyor.

YAZIŞMALARI DEŞİFRE EDİLDİ

Diğer yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, şüpheli ile Gürkan çiftinin yazışmalarını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, konuşmaların dökümünün yer aldığı 156 sayfalık, inceleme ve yazışmaların çözümlerini kayda aldı. 15 Ocak 2024 ile 16 Mayıs 2024 tarihleri arasında şüpheli ile mağdurlar arasında gerçekleşen ses ve mesajların analizlerinden çıkarılan bilirkişi raporunda, "Dürdane Gürkan isimli şahsın Çınar Ş. isimli şahsa 20 Şubat 2024 tarihinde 150 bin avro, 22 Şubat tarihinde 150 bin avro tutarında 'hesaba havale' banka dekontunun olduğu, WhatsApp anlık mesajlaşmalarında ise İskender Gürkan isimli şahsın Karadağ'a gelirken yaptığı para transferlerinden kalan tutan parayı talep ettiği" ifadeleri yer aldı. Böylelikle 300 avroyu banka yoluyla aldığı da netleşti.

'TAKSİTLE GERİ ÖDEMEYİ TAAHHÜT ETTİ AMA ÖDEMEDİ'

Öte yandan Çınar Ş. hakkında Gürkan çiftinden aldığı parayı geri iade etmemesi nedeniyle Karşıyaka 2 İcra Ceza Mahkemesi'nde açılan 'alacak' davanın ilk duruşması, bugün görüldü. Mahkeme, yurt dışında olduğu öğrenilen sanık Çınar Ş. çıkarılan davetiyenin usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini ancak yapılan yoklamada sanığın hazır olmadığı belirtti. Ardından yargılamaya geçildi. Dürdane Gürkan'ın vekili, "Sanık parayı daha önce taksitle geri ödemeyi taahhüt etti. Ancak 300 bin avroluk paranın 35 bin avroluk ilk taksiti ödemedi. Bu nedenle hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Ödeme yapılmadığından cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur" dedi. Ardında hakim, dosyayı inceleyip kararını açıkladı. Hakim, sanık Çınar Ş. hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmetti. Hakim ayrıca hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse derhal tahliyesine, ödemelerini kesmesi halinde tazyik hapsinin verilen ceza süresi tamamlanıncaya kadar devamına da karar verdi.

'DOLANDIRICILIK İÇİN İDDİANAME DÜZENLENSİN'

Duruşmada önce açıklamalarda bulunan ve aradan geçen 2 yıla yakın zamanda parasını alamayan İskender Gürkan, "Evi alamadığımız gibi bir de dolandırıldık. Paramızı da geri alamadık. Birkaç ay 3-5 bin lira göndererek oyaladı. Aradan 2 yıl geçti. Davacı olduk. Küçük paralar gönderip, ticari işlem gibi olayı göstermek istiyor. Bizim gibi birçok mağdur olduğunu öğrendik. Bana ulaşan 7 mağdur var. Bir kişinin 70 bin avrosunu almış. O da feryat figan Karadağ ve Türkiye'de davacı olmuş. Çok daha fazla mağdur olduğu söyleniyor. Aradan 2 yıl geçti. Evraklarımız ortada. Bilirkişi raporu, bu kişinin parayı aldığının kesin olduğunu söylüyor. Takdirin savcının olduğunu belirtiyor. Dolandırıcılık için de ayrıca iddianame düzenlensin. Adalet bakanımızdan yardım bekliyoruz" diye konuştu. İskender Gürkan'ın eşi Dürdane Gürkan, bir önce parasının geri ödenmesini isteyip, "Çünkü sanık, sürekli kaçıyor" dedi.