Karacabey'de motosiklet denetimleri devam ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde denetim yapıldı.

Ortaokul Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Hacı Ali Işıklar, Esentepe Meydan, Dr. Rüştü Özüt Caddesi ile Hüsnü Eken Sokak kesişiminin yanı sıra ring halinde yapılan ve iki saat süren denetimde, 130 motosiklet sürücüsüne toplam 448 bin 197 lira idari para uygulandı.

İki motosikletin yediemin otoparkına çekildiği uygulamada, bir kişinin sürücü belgesi süresiz olarak iptal edildi.

Kontrollerde özellikle abart egzoz, sürücü belgesiz ve kask kullanmayan motosiklet sürücüleri üzerinde durulduğu, denetimlerin süreceği bildirildi.