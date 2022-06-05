Anaokulları "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"yle iyileştiriliyor - Haberler

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında anaokullarının her türlü ihtiyacı sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, proje kapsamında kent genelinde ana sınıflarıyla ilgili güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kentte ihtiyaç olan mahallelerde ana sınıfı açtıklarını belirten Akbaş, "Şu anda 5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 92'ye çıktı. Sayın Bakanımızın müjdesiyle il genelinde 6 anaokulu yapacağız. Bu okullarla birlikte inşallah önümüzdeki yıl itibarıyla okullaşma oranımızı yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Akbaş, proje kapsamında Bakanlıktan ciddi ödeneğin geldiğini belirterek, "Bu ödenekle okullarımızda öğretmenler odası, müzik odaları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları çalışmalarımız devam ediyor. Okullarımızdaki güzel çalışmalardan öğrencilerimiz faydalanmış oluyor. İnşallah daha güzel çalışmalar yaparak öğrencilerimizin hayata hazırlanmasında güzel katkılar yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mualla Işık da proje kapsamında öğretmenler odasına yazıcı ve dizüstü bilgisayar geldiğini belirterek, öğrencilerin özellikle beden eğitimi derslerinde oynaması için spor araç gereçleri ile spor setlerinin getirildiğini anlattı.

Emeği geçen Bakanlık ve yetkililere teşekkür eden Işık, "Bu tür araçlarla yapılan çalışmalar, çocukların bedensel gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca, sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Okulun 3. sınıf öğrencisi Nilüfer Gürbüz ise "Bakanımız bize spor malzemeleri gönderdi. Çok eğlendik, oynadık ve yorulduk. Daha rahat spor yapıyoruz hem de daha çok eğleniyoruz. Herkese teşekkürler." dedi.