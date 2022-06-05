Anaokulları "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"yle iyileştiriliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anaokulları "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"yle iyileştiriliyor

AA - Orhan Kuzu - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında anaokullarının her türlü ihtiyacı sağlanıyor.

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında anaokullarının her türlü ihtiyacı sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, proje kapsamında kent genelinde ana sınıflarıyla ilgili güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kentte ihtiyaç olan mahallelerde ana sınıfı açtıklarını belirten Akbaş, "Şu anda 5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 92'ye çıktı. Sayın Bakanımızın müjdesiyle il genelinde 6 anaokulu yapacağız. Bu okullarla birlikte inşallah önümüzdeki yıl itibarıyla okullaşma oranımızı yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Akbaş, proje kapsamında Bakanlıktan ciddi ödeneğin geldiğini belirterek, "Bu ödenekle okullarımızda öğretmenler odası, müzik odaları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları çalışmalarımız devam ediyor. Okullarımızdaki güzel çalışmalardan öğrencilerimiz faydalanmış oluyor. İnşallah daha güzel çalışmalar yaparak öğrencilerimizin hayata hazırlanmasında güzel katkılar yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mualla Işık da proje kapsamında öğretmenler odasına yazıcı ve dizüstü bilgisayar geldiğini belirterek, öğrencilerin özellikle beden eğitimi derslerinde oynaması için spor araç gereçleri ile spor setlerinin getirildiğini anlattı.

Emeği geçen Bakanlık ve yetkililere teşekkür eden Işık, "Bu tür araçlarla yapılan çalışmalar, çocukların bedensel gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca, sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Okulun 3. sınıf öğrencisi Nilüfer Gürbüz ise "Bakanımız bize spor malzemeleri gönderdi. Çok eğlendik, oynadık ve yorulduk. Daha rahat spor yapıyoruz hem de daha çok eğleniyoruz. Herkese teşekkürler." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title