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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Bin 518 Hap Ele Geçirildi

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Karabük'ün Yenice ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ortaklaşa uyuşturucu operasyonu düzenledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler M.A.K., B.İ., S.Ö. ve S.T.'nin içinde bulunduğu araç, Yenice ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 81 kutu içerisinde 4 bin 518 uyuşturucu hap, 5 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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