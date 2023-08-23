Karabük'te trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. M.G. idaresindeki 78 AN 265 plakalı hafif ticari araç, Mermer mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.