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Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

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Karabük'te minibüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Fatih A'nın kullandığı minibüse binen bir kişi, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde rahatsızlandı.

Durumu fark eden sürücü, güzergahını değiştirerek yolcuyu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Sağlık personeline teslim edilen yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar minibüsün güvenlik kamerası ile bir kişinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, yolcunun minibüste rahatsızlanması ve sedyeyle hastaneye taşınması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şirinevler Karabük Ulaşım Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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