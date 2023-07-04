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Karabük'te fırtına çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi

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Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Yeşil Mahalle ve 100. Yıl Mahallesi'nde etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu. Eflani ilçesinde de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karabük'te fırtına çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi

KARABÜK - Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Yeşil Mahalle ve 100. Yıl Mahallesi'nde etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu.

Eflani ilçesinde de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Güncel

Fırtına Karabük Eflani Güncel Haberler

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