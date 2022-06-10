Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boru bükme makinesi teslim edildi - Haberler

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Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boru bükme makinesi teslim edildi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boru bükme makinesi teslim edildi

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi kapsamında boru bükme makinesi temin ederek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine teslim etti.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi kapsamında boru bükme makinesi temin ederek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine teslim etti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) hibesiyle alınan boru bükme makinesi sayesinde öğrenciler tarafından yapılan üretimin artırılması hedefleniyor.

Liseyi ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, makine sayesinde üretimin artacağını belirtti.

Öğrencilere yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Akbaş, "İlimiz genelindeki tüm meslek liselerimizde büyük bir değişime ve dönüşüme başladık. Buradaki meslek lisemizde boru bükme makinesinden CNC tezgahına kadar çeşitli modern makinalar bulunmaktadır. Alınan boru bükme makinesi meslek lisemizin üretim çeşitliğini ve kapasitesini daha da artıracaktır. Bu bağlamda meslek liselerimiz üretim odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitimde döner sermaye kapsamındaki üretimin artması, hem başarılı öğrencileri mesleki eğitime çekmek hem de tüm mezunların alanlarında istihdam imkanlarını artırmaya yönelik çabaların sürdürülmesi bakımından son derece önemli olduğunu vurgulayan Akbaş, "Meslek liselerimizde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen yapıyı oluşturuyoruz. Bu bağlamda meslek liselerimizi ihtiyaca uygun modern makinelerle donatıp, artan üretim kapasitesini daha da ileri seviyeye çıkartıp daha çok çeşitli üretim, kalifiyeli öğrenci ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ahmet Özler - Güncel

milli eğitim bakanlığı Batı Karadeniz Karabük Güncel Haberler

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