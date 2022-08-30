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Karabük haberleri! Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Karabük haberleri! Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük bölgesinden gelen habere göre Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

T.G.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Balıkısık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki E.G.C, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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