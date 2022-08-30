Karabük haberleri! Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Karabük bölgesinden gelen habere göre Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. T.G.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Balıkısık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki E.G.C, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Zonguldak Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük haberleri! Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.