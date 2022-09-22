Karabük haberi: Karabük'te sağanak nedeniyle üst yolun duvarı çöktü
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Gelen Karabük haberlerine göre Karabük'te sağanak sonucu üst yolun taş duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.
Karabük'te sağanak sonucu üst yolun taş duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.
Kentte sağanak aralıklarla etkisini gösteriyor. Sağanak nedeniyle Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 1 No'lu caddedeki üst yolun yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı kısmen çöktü.
Yola dökülen taşlar nedeniyle alt ve üst yolun birer şeridi trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel