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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-9. kilometrelerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Kocabaş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Köprülü Kavşağı'nın sağ kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde Ankara yönünden gelen sürücülerin, otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmek için bir sonraki Veteriner Köprülü Kavşağı'ndan dönüş yapması, otoyol ile TUSAŞ yönünden gelenlerin de Kahramankazan istikametine gidebilmek için Saray Köprülü Kavşağı'ndan dönüş yapması gerekiyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 7. kilometresinde (Turgutlu şehir geçişi) drenaj kanalı yapım, İzmit-Düzce yolunun muhtelif kesimlerinde ise fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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