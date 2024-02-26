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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 31-37. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşıma Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları, Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerinde ise heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-20. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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