Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ümraniye-Şile yolunun 12-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki platformunda sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Hamamçayı Köprüsü'ndeki hasar sebebiyle İstanbul istikametinde banket ve ilk şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılıyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı Tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Pirahmet-Kale-Bayburt yolunun 3. kilometresinde (Arzular mevkisi) aydınlatma çalışması sebebiyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.