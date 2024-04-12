Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Edirne'deki birlikleri ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki 102'nci Topçu Alay Komutanlığını ve Meriç ilçesindeki Alibey Şehit Er Cemal Ataseven Hudut Karakoluna bayram ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Bayraktaroğlu, bu kapsamda, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki 102'nci Topçu Alay Komutanlığını ve Meriç ilçesindeki Alibey Şehit Er Cemal Ataseven Hudut Karakolunu ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı.

Paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.