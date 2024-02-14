Kara Kuvvetleri Komutanı Hakkari ve Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari ve Şırnak'taki tugay komutanlıkları ile üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki Zer Tepe üs bölgesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, birliklerin konuşlu bulunduğu kışla ve üs bölgelerini gezerek personelin yaşam koşullarını inceledi. Görevli komutanlar ve personel ile görüşen Orgeneral Bayraktaroğlu, alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi.