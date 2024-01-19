Kara Kuvvetleri Komutanı Bolu 2. Komando Tugayı'nı Ziyaret Etti

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Askerler, Bayraktaroğlu'nu 'Komando Andı' ile karşıladı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret edip inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bayraktaroğlu, tugaydaki Mehmetçiklere görevlerinde başarılar diledi. Komando Andı'nın da okunduğu karşılamada askerler geçit töreni yaptı. Bayraktaroğlu, komandoların eğitimlerini yerinde denetleyip, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Komandoların eğitimleri ise nefes kesen görüntülere sahne oldu.

'BAŞARILARI ANLATMAYA ZAMANIMIZ YETMEZ'

Orgeneral Bayraktaroğlu, konuşmasında, "2016'dan itibaren Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de icra ettiğimiz sınır ötesi harekatlarda komando birliklerimiz üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Özellikle 1990 yıllarında Bolu Komando Tugayı'nın başarılarını anlatmaya zamanımız yetmez. O dönemde teröristlerin korkulu rüyası olmuştu. Bugün de korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Vazifenizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan gayret ve şiddetle yapacağınıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.