Kapıkule Sınır Kapısında 2 Göçmen Hayatını Kaybetti

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a gitmek üzere olan tırda yapılan aramada 2 göçmen, sıcağın etkisiyle havasız kalarak hayatını kaybetti. Göçmenlerin cesetleri olay yerinde bulundu ve soruşturma devam ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısında tır dorsesine giren 2 göçmen hayatını kaybetti

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a gitmek üzere olan tırda yapılan aramada 2 göçmen, sıcağında etkisiyle havasız kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, oto yedek parça yüklü bir tır, Bulgaristan'a gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapıldığı esnada 2 kişinin hareketsiz olduğu görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerinde tır dorsesindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İddiaya göre, kaçak yollarla tıra binen ve havasız kalarak yaşamını yitirenlerin Avrupa'ya gitmeye çalışan iki göçmen olduğu tespit edildi.

Göçmenlerin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün ifadesi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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