Kapıkule Sınır Kapısı'nda 83 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis tarafından aranan TIR'da 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ı Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurdu. X-ray taraması yapılan TIR'da yoğunluk gözlemlenmesi üzerine yapılan aramada 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.