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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 18 Kilo Altın Ele Geçirildi

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, kullandığı tırda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, kullandığı tırda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü E.Ç, Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şubeleri ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 4 gün önce Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda arama yapılmış, toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ele geçirilmişti.

E.Ç. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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