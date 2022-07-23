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Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu

Demirören Haber Ajansı - Mesut Işık - Güncel
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Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde erkek arkadaşıyla gezerken kaybolan İtalya vatandaşı I.C., ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kanyonda bulundu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde erkek arkadaşıyla gezerken kaybolan İtalya vatandaşı I.C., ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kanyonda bulundu.

Olay, Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İtalya vatandaşı I.C., Alman erkek arkadaşıyla parka geldi. 2 arkadaş kaybolunca, geri dönen Alman vatandaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, dün saat 00.00'da arama çalışmalarına başladı. Kanyonda yaklaşık 2 kilometre yürüyen ekipler, saat 04.00 sıralarında I.C.'ye ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan I.C. tabiat parkının giriş alanına getirildi. Alman arkadaşı ise I.C.'nin bulunmasına sevindiğini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Güncel

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