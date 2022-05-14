Kanserden ölen özel harekat polisi, Adıyaman'da toprağa verildi - Haberler

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Kanserden ölen özel harekat polisi, Adıyaman'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Kanserden ölen özel harekat polisi, Adıyaman'da toprağa verildi

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Turan Ersayın (27), kanser tedavisi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN (DHA) - SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Turan Ersayın (27), kanser tedavisi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) yaşamını yitirdi. Ersayın'ın cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Turan Ersayın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü GATA'da dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ersayın'ın cenazesi, sabah saatlerinde Adıyaman Havaalanı'na getirildi. Ersayın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından karşılanarak Şambayat beldesine götürüldü. Ersayın için burada düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Ersayın'ın yakınları ile silah arkadaşları katıldı.Polis memuru Turan Ersayın'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

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