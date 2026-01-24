Kanser Hastası Tarım İşçisinin Sesi Duyuldu, Sedat Peker Dahil Pek Çok Kişi Yardım Gönderdi, Ev Sahibi Oldu

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de karalahana tarlasında çalışan kanser hastası tarım işçisi Meryem Topal, ANKA Haber Ajansı aracılığıyla sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Aralarında Sedat Peker'in de bulunduğu pek çok kişi Topal'a yardımda bulundu. Topal "Sedat Peker reisimiz 2,5 milyon para gönderdi, evimi aldım, çok sevinçliyim. Gönderenlerden, yardım edenlerden ve çekim yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Anadolu'da işçiye, üreticiye, esnafa, emekliye, köylüye mikrofon uzatan ANKA Haber Ajansı imzalı haberlerden biri geçtiğimiz gün Osmaniye'de tarım işçilerinin sesini duyurdu. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki karalahana tarlasına çalışmaya gelen işçilerden biri 48 yaşındaki Meryem Topal'dı. Diğer tarım işçileri gibi geçim sıkıntısını dile getiren Meryem Topal, tek başına iki çocuğuna bakmak zorunda olduğunu üstelik kanser hastalığıyla boğuştuğunu anlatmıştı ANKA muhabirine. Tarlada verdiği röportajda, "Kanserim ama buraya gelmesem açım, gelirsem tokum" demişti. Onun sözlerini haberlerde dinleyen ve çilesine şahit olan pek çok kişi ve kurum Meryem Topal'a ulaşmak ve ona yardımda bulunmak istedi.

Yardım iletmek isteyenlerden biri, suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere bir dizi suçtan aranan, firari konumda yurt dışında yaşayan Sedat Peker'di. Peker'in çalışanı olduğunu ifade eden kişiler önce ANKA muhabirine ardından tarım işçisi Meryem Topal'a ulaştı. Topal'a Peker'in talimatıyla 2 buçuk milyon Türk lirasını elden teslim ettiler. Meryem Topal, çocukları Mehmet Topal (22) ve Sümeyye Topal (19) ile birlikte ev alacakları parayı görünce şok olduklarını ifade etti. Topal, geçtiğimiz gün aldığı bu yardımı diğer yardımlarla birleştirdi ve bir ev sahibi oldu, mutluluğunu ve teşekkürlerini yine ANKA muhabiri aracılığıyla şöyle dile getirdi:

"Sedat Peker reisimiz 2,5 milyon para gönderdi, evimi aldım, çok sevincliyim. Çocuklarım da çok mutlu oldu bugün yuvamız oldu. Allah ondan razı olsun. Gönderenlerden, yardım edenlerden ve çekim yapanlardan Allah razı olsun. Bir yuvam oldu çok sevinçliyim. Çocuklarım da çok sevindi. Adamlar parayı getirince çocuklarım şok oldu, ev alacağız diye çok sevindik ve evimizi aldım. Çok mutluyum yuvam oldu. Çok rezildik, ellerin kirasında rezil oluyordum, kimsem yoktu bakanım. Evimi aldım çok mutlu oldum bugün. Eşim 10 yıl oldu öleli kimse bana sahip çıkmıyordu, ben tarlaya gidiyordum çocuklarıma bakmak için. Onları beslemek için gidiyordum, gitmesem açtım, mecbur gidecektim, çalışacaktım. Çok soğuktu tarla, donuyordum. Hastayım o halde çalışıyordum. Çünkü çocuklarıma bir ev alayım diye çalışıyordum ama, Allah razı olsun reisimiz para gönderdi aldım Allah'a şükür evimi aldım. Haber yapanlardan da Allah razı olsun, Allah işlerini rast getirsin."