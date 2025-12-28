Haberler

Kanada, Ukrayna'nın yeniden inşası için 1,8 milyar dolarlık ek yardım yapacak

Güncelleme:
Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna'ya 2,5 milyar Kanada doları değerinde ek ekonomik yardım sağlanacağını açıkladı. Carney, Rusya'nın saldırılarını 'barbarlık' olarak nitelendirerek, Ukrayna'nın yanında durmanın önemini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kanada'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Ukrayna'ya yeniden inşa çabaları için 2,5 milyar Kanada doları (1,8 milyar ABD doları) değerinde ek ekonomik destekte bulunacağını bildirdi.

Carney, Kanada'nın Nova Scotia eyaletindeki Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kanada'nın Ukrayna'ya 2,5 milyar Kanada doları (1,8 milyar ABD doları) değerinde ek ekonomik yardım yapacağını belirten Carney, bu destekle ülkenin yeniden inşası için Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer kurumlardan finansman sağlanmasına katkıda bulunulacağını aktardı.

Carney, Rusya'nın dün gece saatlerinden itibaren Ukrayna'yı hedef alan hava saldırılarının "barbarlık" olduğunu söyleyerek, "bu zorlu süreçte Ukrayna'nın yanında durmanın önemli olduğunu" ifade etti.

Adil ve kalıcı barışı elde etmek için şartların mevcut olduğunu dile getiren Carney, bunun için Rusya'nın da "istekli" olması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy de Kanada'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Rusya'nın ülkesinin barış çabalarına saldırılarla karşılık verdiğini belirtti.

Son dönemde diplomatik açıdan yol kat edildiğini söyleyen Zelenskiy, Rusya'ya baskı uygulanmasını ve Ukrayna'nın desteklenmesini istedi.

Kanada ve Ukrayna liderleri dün de telefonda görüşmüş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik bir süredir devam eden barış görüşmelerini ele almıştı.

Zelenskiy'nin yarın ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'da barış planını görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
