Kanada, Haiti'deki Şiddetle Mücadele İçin Üç Kişiye Yaptırım Uyguladı

Kanada, silahlı çetelerin şiddet eylemlerini sürdüğü Haiti'de barış, güvenlik ve istikrarı baltalamakla suçlanan üç kişiyi yaptırım listesine aldı.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'nın, Haiti'deki kötüleşen siyasi, güvenlik ve insani durumu ele almak için Özel Ekonomik Önlemler (Haiti) Yönetmeliği kapsamında ek yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Açıklamada, "Haiti'nin barış, güvenlik ve istikrarını baltalayan eylemlerde" bulundukları iddiasıyla Dimitri Herard, Jeantel Joseph ve Jeff Larose'nin yaptırım listesine dahil edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, söz konusu kişilerin Kanada'ya girişleri yasaklanacak, Kanada'daki mal varlıkları dondurulacak ve Kanadalıların hem yurt içinde hem de yurt dışında bu kişilerle işlem yapmaları yasaklanacak.

Açıklamada, "Kanada, Haiti ve halkını destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Uluslararası toplumu Haiti'de şiddeti ve istikrarsızlığı körükleyenlerden hesap sorulması konusunda Kanada'nın yanında yer almaya çağırıyoruz." denildi.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.