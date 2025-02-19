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Trump'ın ısrarlarına dayanamayan Kanada, Avrupa'ya sığındı

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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik tehditlerine karşı "asla bir koloni olmayacaklarını" yineleyerek, Avrupalı liderlere "uyanın" çağrısı yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Fransa, Almanya ve Belçika ziyaretinin ardından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

TRUMP'A KARŞI 'YÜKSEK SES' İSYANI

Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere değinen Joly, birçoğunun ABD'de ve Kanada'da neler yaşandığının farkında bile olmadıklarını belirtti. Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'yı "ilhak etme" ya da ekonomisini tarifelerle "boğma" tehdidine karşı Avrupalıların yüksek sesle konuşmadıklarını söyledi.

"BİZ ASLA BİR EYALET VE ASLA BİR KOLONİ OLMAYACAĞIZ"

Avrupa turunu, "tam olarak neler olup bittiğini anlatmak" için gerçekleştirdiğini aktaran Joly, "Tarifelere verilecek her türlü karşılık konusunda eşgüdüm içinde olacağımızdan ve ulusal güvenliğimizi ve egemenliğimizi birlikte savunacağımızdan emin olmak için Avrupa'da bulunmam gerekliydi. Bu bağlamda bizim neler yaşadığımızı duymak, Avrupalılar için bir uyanma çağrısıydı." ifadelerini kullandı. Joly, Trump'ın, Kanada'nın ülkesinin 51. eyaleti olması gerektiğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Biz asla bir eyalet ve asla bir koloni olmayacağız." dedi.

TRUMP "KANADA ABD'NİN 51. EYALETİ OLMALI" DEMİŞTİ

Başkan Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediklerini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı. Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek tarife getirmişti.

Trump'ın ısrarlarına dayanamayan Kanada, Avrupa'ya sığındı
Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıStevie Wonder:

Kanada başbakanı cakasıyla, Türkiye düşmanlığıyla, çoraplarıyla lay lay lom yapıyordu, tutuşmaya başladı. Şimdi çekirdek çitleyerek biz izleyelim.

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Haber YorumlarıSebati Can:

Avrupa'dan bir şey çıkmaz. Türkiye'ye sığın!

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