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Kanada Dışişleri Bakanı Anand, Türkiye'yle ilişkilerin fırsatlar sunduğunu söyledi

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Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin Kanadalı işletmelere yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Anand, Kanada İhracat Geliştirme Kurumu ile Türk Eximbank anlaşmasının üçüncü ülke pazarlarındaki projelerin finansmanına yeni yollar açtığını kaydetti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Türkiye ile artan ekonomik ilişkilerin Kanadalı işletmeler için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'nın ekonomik geleceğinin, uluslararası alanda rekabet edebilmesine ve Kanadalı şirketler için yeni pazarlar açabilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Türkiye ile giderek gelişen ilişkilerin sermayenin harekete geçirilmesi, sanayi kapasitesinin güçlendirilmesi ve küresel pazarlara erişimin genişletilmesi açısından fırsatlar sunduğuna işaret eden Anand, "Kanada İhracat Geliştirme Kurumu ile Türk Eximbank arasındaki anlaşma, üçüncü ülke pazarlarındaki projelerin finansmanı için yeni yollar açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Anand, önde gelen Türk şirketleriyle daha derin işbirliğinin de bu süreci destekleyeceğini belirterek, bu yaklaşım sayesinde Kanadalı şirketlerin yatırımlara erişiminin kolaylaşacağını, uluslararası tedarik zincirlerine daha fazla entegre olacağını ve küresel ölçekte rekabet güçlerinin artacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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