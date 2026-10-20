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Kanada'da tüketici fiyatları eylülde yıllık yüzde 3,1 arttı, ağustosta yüzde 3,0 idi

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Kanada Ulusal İstatistik Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttığını bildirdi. Ağustosta TÜFE artışı yüzde 3 seviyesindeydi.

VANCOUVER, 20 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentindeki benzin istasyonu, 19 Ekim 2026.

Ulusal İstatistik Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttığını bildirdi. Bu artış ağustos ayında yüzde 3 seviyesindeydi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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