Kanada Başbakanı Carney, Ukrayna'ya Desteğini Vurguladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını kınayarak, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini vurguladı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Carney, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya dün düzenlediği saldırıları kınayan Carney, Kanada'nın bölgede ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.

Carney, Rusya'nın gölge filosunu ve enerji gelirlerini hedef alan yaptırım paketi, 2 milyar dolarlık yeni askeri destek ile altyapı ve kamu sistemlerinin yeniden inşasına yardımcı olmak üzere 2,3 milyar dolarlık kredinin ödenmesi de dahil olmak üzere Kanada'nın Ukrayna'ya yönelik mali, askeri ve insani desteğini teyit etti.

Başbakan Carney, ayrıca, Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladı.

İki lider, yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

Zelenskiy, dün, Rus ordusunun toplam 73 şehir ve yerleşim yerine düzenlediği saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 85 kişinin yaralandığını açıklamıştı.