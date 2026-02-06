Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye NATO'da Hayati Bir Ortak"

(ANKARA) - Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi NATO ittifakı içinde "hayati bir müttefik" olarak nitelendirerek, Ankara ile ilişkilerin "sadece ticaretle sınırlı kalmayıp savunma sanayi ve nükleer enerji alanlarına genişletilmesi gerektiği" mesajını verdi.

Kanada'nın Vaughan kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu. Carney, Türkiye'nin jeopolitik önemine ve üretim kapasitesine dikkati çekerek, "iki ülke arasındaki potansiyelin henüz tam olarak kullanılmadığını" aktardı.

Carney, "Şunun altını çizeyim, Türkiye NATO'da hayati bir ortak, dünyanın çok önemli ve zaman zaman zorlu bir bölgesinde hayati bir müttefik" ifadelerini kullandı.

İlişkilerin ticari boyutunu derinleştirmek için "muazzam fırsatlar bulunduğunu" belirten Kanada Başbakanı, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2025'in Eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında görüşmelere başladığını ve bu diyaloğu sürdürmeyi planladığını kaydetti.

"Türkiye küresel çapta üretimin liderlerinden biri"

Kanada Başbakanı Mark Carney, işbirliğinin kapsamına dair "İlişkilerimiz savunma işbirliği ve nükleer işbirliği boyutlarına kadar uzanabilir. Madem buradayız, şu tespiti de yapayım, Türkiye, ileri imalat da dahil olmak üzere küresel çapta üretimin liderlerinden biri. Kuşkusuz ortaklık yapabileceğimiz alanlar var" dedi.