Kanada Başbakanı: ABD'nin Kanada Ürünlerine Yüzde 50 Gümrük Vergisi Planı Ticaret Anlaşmasını İhlal Ediyor

OTTAWA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD yönetiminin Kanada menşeli çok sayıda ürüne yüzde 50 oranında yeni gümrük vergisi getirme planının, "ABD'nin Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'nı doğrudan ihlal eden tek taraflı ticaret tedbirlerinin son örneği" olduğunu söyledi.

Carney pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "son 18 ayda Kanada-ABD-Meksika Anlaşması kapsamındaki ilişkiler de dahil olmak üzere tüm ticari ilişkilerinde değişikliğe gittiğini" ifade etti.

Anlaşmazlığın çözümü ve Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'nın modernizasyonu için ayrıntılı ve kapsamlı öneriler sunduklarını belirten Carney, "Önümüzdeki haftalarda bu konuda görüşmeleri yoğunlaştırmaya hazırız" dedi.

Serbest ve adil ticaretin faydalarına inandıklarını dile getiren Carney, söz konusu ticaret anlaşmazlığının başta ABD'dekiler olmak üzere hanehalkları için maliyetleri artırdığına dikkat çekti.

Carney, "Vatandaşlarımızın karşılıklı yararı doğrultusunda ABD ile görüşerek çözüm bekleyen meseleler için yoğun çaba göstermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua